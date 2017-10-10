В последние месяцы, когда стало ясно, что серьезных реформ не произойдет даже после мартовских «выборов Путина», у оптимистов стала набирать популярность теория малых дел. Суть ее в том, что можно трансформировать систему по чуть-чуть. Например, можно сподвигнуть Путина на ограничение беспредела силовых структур. Экономисты ведь давно уже твердят о незащищенности собственности в России и о том, что наезды на бизнес формируют столь мерзкий инвестиционный климат, который хуже даже мартовской погоды в Санкт-Петербурге. Причем наезжают теперь не столько бандиты, сколько люди, официально поставленные государством нас защищать. Если же их слегка приструнить, то, глядишь, страна получит капиталы, необходимые для развития.

Теория малых дел признает, что Путин не откажется от монополии на власть. Не помирится с Западом, поскольку не сдаст Крым. Не пойдет на развитие образования, так как не имеет на это денег. Не откажется от импортозамещения, ведь это потеря лица. Так, может, он хоть приструнит тех, кто наезжает на бизнес? Режим останется авторитарным и автаркическим, но станет все же более эффективным. И достижение этого промежуточного результата будет важной вехой на большом пути к свободе, для преодоления которого целиком мы пока не созрели.

Теоретически это верно. В политике существуют конкурирующие группы интересов. Автократ часто играет на их противоречиях ради сохранения режима в целом. И если прогрессивная группа сумеет перетянуть его на свою сторону, маргинализировав группу консервативную, страна в целом выиграет. Беда лишь в том, что никаких оснований надеяться на серьезный конфликт президента с силовиками сейчас нет. Причем не потому, что он сам из силовиков (Путин – прагматик и не придерживается принципа корпоративной солидарности, если ему это невыгодно). Проблема для реформаторов состоит в том, что силовики Путину ближе «слабовиков» с позиций здравого смысла. Силовики могут больше дать ему лично, тогда как «слабовики» по какой-то непонятной причине думают в основном о судьбах родины.