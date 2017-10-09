Агентство Ruptly, владельцем которого выступает Russia Today, удалило с ютьюба ролик о «Путинбургере», который якобы продавали в американском ресторане в честь дня рождения президента России Владимира Путина. Внимание на это обратила «Медуза».

На канале RT и «России 24» сюжет о «поздравительном бургере» для Путина по-прежнему доступен.

Ruptly подготовило репортаж, в котором сотрудница нью-йоркского ресторана Lucyʼs Cantina Royale по имени Тамара утверждала, что в честь 65-летия Путина гостям подают бургер весом 1952 грамма (год рождения российского президента). Видео распространили российские федеральные СМИ, в частности, «России 24» и ТАСС.

Позднее руководство Lucyʼs Cantina Royale заявило, что ролик не соответствует действительности. Представитель ресторана Шон Райн в интервью «Лапшеснималочной» и The Guardian подчеркнул, что Lucyʼs «никогда и ни в какой форме не отмечал день рождения Владимира Путина» и не подавал «Путинбургер». По его словам, Тамара Илизарова, участвовавшая в съемках, «соврала о том, что снимает учебный проект». При этом глава пресс-службы RT Анна Белкина заявляла, что причин сомневаться в правдивости сюжета нет, так как «менеджер» ресторана Тед Брайен подтвердил информацию ТАСС.

В результате Илизарову и ее коллегу Дарью Пауто, которая рассказала о «Путинбургере» ТАСС, отстранили от работы и пообещали уволить. Райн также подчеркнул, что человек по имени Тед Брайен никогда не работал в Lucyʼs. Ресторан наймет юристов, чтобы «разобраться в этом бардаке», заключил он.