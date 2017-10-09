Между США и Турцией развернулся крупнейший дипломатический скандал за последние годы. Страны взаимно отказались от выдачи виз из-за ареста сотрудника димписсии США, который, по версии обвинения, был связан с участниками госпереворота в Турции.

Задержание сотрудника генконсульства США в Стамбуле Метина Топуза было произведено еще в конце сентября. 4 октября он был арестован, и ему предъявили обвинения в попытке государственного переворота – турецкие власти считают, что Топуз имеет тесные связи с бывшими полицейскими и прокурорами, участвовавшими в попытке мятежа в июле 2016 года.

После ареста власти Турции заявили, что арестованный не входил в официальный список сотрудников дипмиссии. Он не обладал дипломатическим иммунитетом и не являлся гражданином США.

Поздним вечером 8 октября США объявили, что приостанавливают выдачу всех неиммиграционных виз во всех дипмиссиях на территории Турции.

«Последние события вынудили США пересмотреть обязательства правительства Турции в сфере обеспечения безопасности для сотрудников дипмиссий США. Наше посольство и консульства приостановили работу по выдаче неиммиграционных виз, чтобы уменьшить число посетителей»

Турция пошла на аналогичный шаг уже через несколько часов. Официальное заявление, опубликованное в твиттере турецкого посольства в США, практически полностью копировало предшествующее сообщение американской стороны.

https://twitter.com/TurkishEmbassy/status/917144841615704064

Уже после отказа от взаимной выдачи виз стало известно, что турецкие власти выдали ордер на задержание еще одного сотрудника американского генконсульства. По данным турецких СМИ, ордер был выписан 8 октября. Имя сотрудника и его гражданство не называется, сейчас он находится на территории консульства и не покидает его во избежание задержания.

На фоне сообщений о дипломатическом скандале упал курс турецкой лиры. Валюта за несколько часов потеряла 2,5% по отношению к доллару. Индексы крупнейших турецких торговых площадок потеряли до 4%.