Французские виноделы произведут наименьший объем вина за последние 60 лет, сообщил Bloomberg. Это произошло из-за весенних морозов, которые ударили по виноградникам в Бордо, летних гроз, вызвавших гниение винограда в Шампани, и засухи на юго-востоке страны.

Объем производства вина упадет в этом году на 19% до 36,9 млн гектолитров, что эквивалентно примерно 4,9 млрд бутылок, прогнозирует Министерство сельского хозяйства Франции. Это самый маленький объем с 1957 года, когда весенние заморозки уничтожили цветочные почки винограда, свидетельствуют данные министерства и департамента статистики Евросоюза.

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