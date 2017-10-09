Заказчиком убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова оказался криминальный авторитет Владимир Тюрин, который ранее состоял в отношениях с супругой депутата Марией Максаковой. Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой», – сказал Луценко.

Причем причиной убийства Вороненкова следственные органы Украины считают показания о событиях на Украине в 2013–2014 году, которые дал экс-депутат. У Тюрина были и личные мотивы для убийства, добавил Луценко.

Украина направила в Россию запрос об экстрадиции Тюрина.

В начале сентября Луценко заявил, что заказчик убийства установлен. Он «причастен к российским преступным кругам и имеет активные контакты со спецслужбами», пояснили в ГПУ. Исполнителями убийства стали граждане Украине, некоторых из них задержали в июне в Днепропетровской области.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта. Нападавший получил ранение во время нападения и скончался в больнице. Им оказался гражданин Украины Павел Паршов, ранее служивший в Национальной гвардии Украины.