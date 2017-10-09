Новым нобелевским лауреатом по экономике сегодня стал Ричард Талер из Чикагского университета. Шведская королевская академия наук посчитала, что Талер внес достойный премии «вклад в изучение поведенческой экономики». Семидесятидвухлетний уроженец Нью-Джерси, по собственным словам, «на протяжении сорока лет после окончания школы изучал случаи, когда люди вели себя как угодно, но только не так, как выдуманные существа, населяющие экономические модели»: «Я видел проблему в модели, которую используют экономисты, модели, которая подменяет Homo sapiens (человека разумного) на Homo economicus (человека рационального), которого мне нравится называть для краткости Рационал. В отличие от выдуманного мира Рационалов Люди часто ведут себя неправильно, а это означает, что экономические модели дают ошибочные прогнозы, последствия которых могут оказаться гораздо более серьезными, чем плохое настроение группы студентов. <…> По иронии существование формальных моделей, основанных на таком неверном представлении о человеческом поведении, – это то, чем экономика заслужила репутацию самой сильной из социальных наук».

Republic уже публиковал фрагмент книги Талера, написанной им вместе с коллегой из Гарварда Кассом Санстейном «NUDGE. Архитектура выбора: Как улучшить наши решения о здоровье, благосостоянии и счастье». В последней книге экономиста, «Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать» (вышла в этом году в издательстве «Эксмо»), Талер делает обзор основных достижений экономистов-бихевиористов и делится собственными мыслями о том, как устроен процесс принятия решений, – к примеру, о расходовании средств. Вот фрагмент из этой книги.