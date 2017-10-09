Вице-спикер Сергей Неверов стал руководителем фракции «Единой России» в Госдуме. Об этом сообщает «Интерфакс».
Кандидатуру Неверова выдвинул премьер Дмитрий Медведев, его поддержало большинство парламентариев. Предложение Медведева одобрил также президент России Владимир Путин. После избрания Неверов попросил снять с него полномочия секретаря генсовета «Единой России».
Ранее Путин назначил вице-спикера Госдумы, руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева временным руководителем Дагестана вместо экс-губернатора Рамазана Абдулатипова. О том, что Неверов станет новым главой фракции, рассказывали источники РБК.
Неверов вступил в «Единую Россию» в 2004 году. В 2011 года он возглавил президиум генсовета партии, затем занял пост вице-спикера Госдумы.
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