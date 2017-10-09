Холдинг «Газпром-медиа» сменил систему управления телеканалом «Матч ТВ». Если раньше им управлял генеральный директор Дмитрий Гранов, то теперь им управление перейдет к команде субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ ТВ), гендиректор которого – Артур Джанибекян.

Отвечать за телеканал, таким образом, будет Джанибекян, пишут «Ведомости», а Гранов стал исполнительным директором спортивного телеканала. Генеральный продюсер «Матча» Тина Канделаки будет подчиняться Джанибекяну. Как отмечает газета, «Джанибекян известен прежде всего как основатель Comedy Club Production».

ГПМ ТВ управляет развлекательными каналами «Газпром-медиа», в него входят ТНТ, ТВ-3, ТНТ 4, «Пятница» и «2×2». Представитель холдинга Ирина Осадчая при этом подчеркнула, что «Матч» не войдет в ГПМ ТВ и останется отдельной операционной единицей.

Источники «Ведомостей» рассказали, что в холдинге недовольны тем, как Гранов управляет правами на спортивные трансляции. Телеканал тратит на покупку прав больше, чем зарабатывает на рекламы. Другой собеседник газеты настаивает, что к Гранову непосредственно претензий нет, однако новая модель управления телеканалом сделает его «еще более эффективным».

Годовой убыток «Газпром-медиа» в 2016 году составил 28,4 млрд рублей, что в 10 раз больше, чем в предыдущем году (2,6 млрд рублей). В холдинге ранее поясняли, что он несет запланированные расходы на запуск «Матча».

«Матч ТВ» запустили 1 ноября 2015 года. Это федеральный спортивный телеканал.