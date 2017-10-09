Генпрокуратура Украины 9 октября объявила о раскрытии дела об убийстве бывшего депутата российской Думы Дениса Вороненкова: заказчиком преступления был назван криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж супруги депутата Марии Максаковой. Следствие намерено направить в Россию запрос на экстрадицию Тюрина, однако выдача собственных граждан не предусмотрена российским законодательством.

Как писали СМИ, Тюрин в 1990-х годах возглавлял ОПГ в Братске, которая контролировала Братский алюминиевый завод, местное казино и каналы экспорта металла и леса из Сибири в Западную Европу. В 1998 году он переехал на постоянное жительство в Испанию.

В 2005 году Тюрин стал одним из фигурантов так называемого дела «русской мафии», в рамках которых испанские власти задержали и позже отправили под суд несколько десятков представителей российского преступного мира. Сам Тюрин, в то время находившийся в России, был объявлен в международный розыск.

В 2010 году Тюрин был задержан в Москве по запросу испанских властей. Он находился под домашним арестом, пока прокуратура выясняла, гражданином какой страны – России или Казахстана – он является (власти подозревали, что гражданство РФ Тюрин могу получить незаконно). В 2012 году его российское гражданство было подтверждено, после чего в выдаче Испании было отказано, и все ограничения с Тюрина были сняты. Профильные СМИ называли Тюрина одним из ближайших сподвижников вора в законе Захария Калашова, известного как Шакро Молодой.

После ареста Шакро летом 2016 года Тюрин считался одним из главных кандидатов на роль «босса всех боссов» российской организованной преступности. Мария Максакова состояла в фактическом браке с Тюриным восемь лет, у них есть двое общих детей.

Сама Максакова в сентябре, когда появились первые неофициальные сообщения о возможной причастности Тюрина к убийству Вороненкова, заявляла, что сомневается в этой версии. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал, что итоговые выводы следствия стали для Максаковой «шоком и личной трагедией».

Адвокат Тюрина также отверг обвинения украинской прокуратуры. «Убийство Вороненкова – это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России. Тюрин к этому преступлению не имеет никакого отношения, а обвинения в свой адрес считает бредом», – заявил он. Адвокат подчеркнул, что у Владимира Тюрина не было споров с Вороненковым, он также не препятствовал его отношениям с Марией Максаковой.