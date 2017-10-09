Пять лет назад в России разработали программу «5–100», цель которой – вывести российские вузы в топ-100 лучших университетов мира. Сейчас она поддерживает 21 университет, пять из которых к 2020 году должны пройти в мировой рейтинг. В последние дни в правительственных кругах возникло мнение о том, что количество участников необходимо сократить, а объем финансирования урезать. Научный руководитель Московской школы управления «Сколково», заместитель председателя совета «5–100» Андрей Волков объясняет к чему такой подход может привести.

За дискуссией скрыт вопрос – а сколько у нас есть и должно быть университетов мирового класса, по гамбургскому счету? На данный момент есть единственный объективный измеритель – международные рейтинги. Их, конечно, не надо превращать в универсальное мерило успеха университетов. Они, например, хорошо измеряют вклад в исследовательский потенциал, но пока плохо меряют вклад в экономическое и социальное развитие. Тем не менее, сейчас картина выглядит так: в топ-300 у нас два университета, согласно рейтингу THE. В топ-100 ни одного. Для сравнения, у США 43 университета, у Великобритании 12, у Германии 10, у Нидерландов 7, у Южной Кореи и Китая по два в топ-100.

Наши вузы исторически были узкоспециализированными. Им очень трудно сразу оказаться в общих, институциональных рейтингах. Однако, если смотреть более прицельно на предметные области, то нам есть чем гордиться. Многие уже находится на высоких позициях, и ещё 5–10 университетов войдут в элитную группу, если дать им поработать, выделив ресурс и время.