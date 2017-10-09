Это адаптированный перевод статьи Bloomberg Businessweek. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.
Около 10 лет назад голландский журналист и предприниматель Эрик Кастьен писал книгу о звездах клуба «Реал Мадрид». Тогда он спрашивал у футбольных агентов и тренеров, что именно, по их мнению, делает игроков великими. «Все они отвечали: “Это все в голове; нечто сложное, возможно, даже магия”», – вспоминает Кастьен. Могли ли они изъясняться точнее? Вовсе не факт.
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