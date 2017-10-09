Заурбек Садаханов, адвокат обвиняемого по делу об убийстве Бориса Немцова Хамзата Бахаева, уехал из России. Об этом сообщает «Медиазона».

«Я уехал из-за соображений личной безопасности, насколько – время покажет», – пояснил он.

На вопрос, связан ли его отъезд с нападением на автомобиль и кражей документов, которые произошли в феврале, он ответил, что «это не единичный случай был». Садаханов добавил, что с него взяли подписку о неразглашении. «Там же на допросе я сообщил и о других фактах», – сказал он.

Ранее об отъезде Садаханова написал блогер Игорь Мурзин. По его словам, Садаханову «открыто угрожали расправой», а дело о нападении «демонстративно» закрывали.

В феврале из машины Садаханова украли сумку со всеми материалами по уголовному делу, а также личные документы: удостоверение, паспорт и загранпаспорт. Адвокат подчеркивал, что нападение напрямую связано с делом Немцова.

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления СК называл Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии. По делу также проходили братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Анзора Губашева приговорили к 19 годам лишения свободы, штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы на два года, Шадид Губашев получил 16 лет и такой же штраф. Эскерханову суд назначил 14 лет, Бахаеву – 11 лет.

Заказчиком преступления СК назвал бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Его дело выделили в отдельное производство, он находится в международном розыске.