Это адаптированный перевод статьи Bloomberg. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

Жить без друзей и семьи не просто скучно, но и сложно, особенно по мере приближения старости. При этом сильные социальные связи на 50% увеличивают шансы человека остаться в живых. Об этом говорит исчерпывающий обзор Университета Бригама Янга: там собрали 148 исследований, в которых анализировалось поведение 309 000 человек в течение 7,5 лет. По своему эффекту на продолжительность жизни социальные связи можно сравнить с отказом от курения.

Сложно сказать, стали ли сейчас люди более одинокими, чем раньше. Но они определенно стали более независимыми, чем когда-либо. Например, американцы позже вступают в брак, их семьи стали меньше, а примерно половина всех браков заканчивается разводом. В России те же тенденции с той лишь разницей, что разводом заканчивается больше половины браков. Эксперты обеспокоены тем, что это может означать для стареющего населения. Будет ли кто-нибудь поддерживать пожилых людей, или всем нам под конец жизни стоит готовиться к изоляции?