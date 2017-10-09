Члены совета директоров Фонда Нобеля на пресс-конференции после вручения премии по экономике ответили на вопрос, почему среди обладателей награды так мало женщин. В 2017 году все премии получили мужчины, всего за всю историю награды мужчины получили ее 923 раза, женщины – 49.

Горан Ханнсон (цитата по Quartz):

Во многом это связано с тем, что нам приходится работать с открытиями, которые были сделаны в прошлом. Должно пройти время, что открытия были проверены и подтверждены, прежде чем мы сможем присудить за них приз. Тогда к женщинам относились еще более предвзято, чем сейчас. 20–30 лет назад было еще меньше женщин-ученых.

Но я уверен, что это не единственное объяснение. Мы уже приняли меры. Три из шести нобелевских комитета возглавляют женщины, женщины есть во всех комитетах. Поэтому я не думаю, что там есть какая-то серьезная мужская, шовинистская предвзятость. Комитеты прилагают особые усилия, чтобы женщины были номинированы на награду. Но это началось только в этом году.

В следующем году мы приложим еще больше усилий, чтобы находить выдающихся женщин-ученых и номинировать их, а также учитывать этническое и географическое разнообразие при выборе победителей. Этой зимой мы даже проведем конференцию, чтобы обсудить эту проблему. Мы озабочены, мы принимаем меры. Я думаю, что через 5–10 лет мы увидим другую ситуацию.