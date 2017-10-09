Члены совета директоров Фонда Нобеля на пресс-конференции после вручения премии по экономике ответили на вопрос, почему среди обладателей награды так мало женщин. В 2017 году все премии получили мужчины, всего за всю историю награды мужчины получили ее 923 раза, женщины – 49.
Горан Ханнсон (цитата по Quartz):
Во многом это связано с тем, что нам приходится работать с открытиями, которые были сделаны в прошлом. Должно пройти время, что открытия были проверены и подтверждены, прежде чем мы сможем присудить за них приз. Тогда к женщинам относились еще более предвзято, чем сейчас. 20–30 лет назад было еще меньше женщин-ученых.
Но я уверен, что это не единственное объяснение. Мы уже приняли меры. Три из шести нобелевских комитета возглавляют женщины, женщины есть во всех комитетах. Поэтому я не думаю, что там есть какая-то серьезная мужская, шовинистская предвзятость. Комитеты прилагают особые усилия, чтобы женщины были номинированы на награду. Но это началось только в этом году.
В следующем году мы приложим еще больше усилий, чтобы находить выдающихся женщин-ученых и номинировать их, а также учитывать этническое и географическое разнообразие при выборе победителей. Этой зимой мы даже проведем конференцию, чтобы обсудить эту проблему. Мы озабочены, мы принимаем меры. Я думаю, что через 5–10 лет мы увидим другую ситуацию.
Пер Стромберг:
Повторю, что мы часто работаем с открытиями, которые были сделаны в 60–90-х годах, когда в науке было больше гендерной предвзятости. Уже скоро женщин-лауреатов станет больше. Вы можете убедиться, что среди наград, которые получают более молодые экономисты, распределение по полу более равномерное.
Второе, что вы должны понять. Комитеты решают, кто победил, не сами по себе. Сначала мы собираем номинантов по всему миру, мы работаем с теми, кого выдвинули номинаторы из отдельных стран. Поэтому тут мы должны донести до выборных структур всю серьезность этой проблемы.
Горан Ханнсон:
Считайте это призывом ко всем номинаторам всех премий приглядеться к женщинам, которые вносят значительный вклад.
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