Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к 1,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».
Его освободили от наказания из-за того, что он уже отбыл срок заключения. Дополнительно Пирумову назначили штраф в 400 тысяч рублей.
«Зачесть срок отбывания наказания. Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда», – сказано в решении суда.
Прокурор просил приговорить его к пяти годам колонии.
Его признали виновным в хищениях при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.
По версии следствия, Пирумов, возглавляя преступную группу, нанес ущерб бюджету на сумму 160 млн рублей. Обвиняемые по делу возместили ущерб.
Еще четверо фигурантов дела также были освобождены в зале суда, так как уже отбыли наказание. На свободу вышли директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава «Центра реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов компании «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава «Дирекции по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев. Мазо и Иванову назначили штраф в 200 тысяч рублей каждому.
Оставшиеся три фигуранта, экс-директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин, предприниматель Андрей Кокушкин и управляющий «Балтстроя» Александр Коченов, получили условные сроки. Миндлину и Кокушкину дали полтора года условно и штраф в 200 тысяч рублей, а Коченову – год и пять месяцев условно.
ФСБ завела дело о хищениях в Минкульте в марте 2016 года. Экс-замминистра признал свою вину.
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