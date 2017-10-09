Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова к 1,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Его освободили от наказания из-за того, что он уже отбыл срок заключения. Дополнительно Пирумову назначили штраф в 400 тысяч рублей.

«Зачесть срок отбывания наказания. Освободить его от наказания в связи с его отбытием. Освободить Пирумова из-под стражи в зале суда», – сказано в решении суда.

Прокурор просил приговорить его к пяти годам колонии.

Его признали виновным в хищениях при заключении контрактов на реставрацию Эрмитажа, Новодевичьего монастыря, Иоанно-Предтеченского женского монастыря и Изборской крепости под Псковом.

По версии следствия, Пирумов, возглавляя преступную группу, нанес ущерб бюджету на сумму 160 млн рублей. Обвиняемые по делу возместили ущерб.

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Еще четверо фигурантов дела также были освобождены в зале суда, так как уже отбыли наказание. На свободу вышли директор управления имуществом и инвестполитики Минкультуры Борис Мазо, глава «Центра реставрации» Олег Иванов, руководитель проектов компании «Балтстрой» Владимир Сванбек и глава «Дирекции по строительству и реставрации» Минкультуры Борис Цагараев. Мазо и Иванову назначили штраф в 200 тысяч рублей каждому.

Оставшиеся три фигуранта, экс-директор Государственного центра современного искусства Михаил Миндлин, предприниматель Андрей Кокушкин и управляющий «Балтстроя» Александр Коченов, получили условные сроки. Миндлину и Кокушкину дали полтора года условно и штраф в 200 тысяч рублей, а Коченову – год и пять месяцев условно.

ФСБ завела дело о хищениях в Минкульте в марте 2016 года. Экс-замминистра признал свою вину.