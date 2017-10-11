Пока традиционные банки терпят бедствие и требуют от государства поддержки, финансовые компании нового типа – банки, существующие только в мобильных приложениях и т.п. – кажется, неплохо себя чувствуют.

Альфа-групп, например, намерена создать диджитал-банк, который будет конкурировать (даже) с входящим в группу Альфа-банком: новая организация получит отдельную лицензию и будет обслуживать самостоятельно искать и обслуживать розничных клиентов и частных предпринимателей.

Кроме того, в минувший четверг стало известно о покупке компанией Qiwi брендов Рокетбанка и «Точки». У предыдущего владельца, ФК «Открытие», возникли проблемы, но чего пропадать хорошим активам?

Наконец, также на прошлой неделе финтех-стартап TalkBank привлек 66 млн рублей от ФРИИ и семи частных инвесторов.

TalkBank – это нечто новое по сравнению даже с Рокетбанком. Он тоже не имеет лицензии – выпуском и обслуживанием карт занимается банк-партнер Транскапиталбанк, но при этом у TalkBank нет и собственного мобильного приложения: операции совершаются в мессенджере Telegram с помощью бота. В конце концов, что нужно стандартному клиенту от банка? Запросить справку о состоянии счета, перевести деньги другу, оплатить штраф или конвертировать валюту и т.д.. – все это можно поместить в интерфейс чат-бота.

Возможно, и это не предел упрощения отношений банка и клиента. Republic попросил основателя TalkBank Михаила Попова рассказать о том, как он видит банковские услуги через 20 лет.