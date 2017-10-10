Массовые торжества в Туркмении вновь обернулись трагедией. Во время Азиатских игр, проходивших в Ашхабаде, там скончался студент. Это случилось на стадионе, где проходила генеральная репетиция закрытия соревнований. Студентов привезли туда в качестве массовки. Одному из них стало плохо с сердцем, но ему не позволяли выйти по соображениям безопасности.

«Это случилось за сутки до закрытия, то есть 26 сентября, – рассказал радиостанции “Азатлык” (местной службе “Радио Свобода”) сотрудник вуза, где он учился. – Ему стало плохо сердцем, от жары и духоты (в конце сентября в Ашхабаде было около +25 градусов – Republic). Его, возможно, могли бы спасти, но долго не хотели выводить, а потом уже было поздно. Их с утра до ночи заставляли репетировать. В жару не давали приносить воду, еду. Вот и результат».

Источник в оргкомитете игр это подтвердил. Он рассказал, что массовку держали на солнечной стороне трибун. «В целях безопасности их никуда не выпускали, даже по естественным нуждам», – признал он.

На одной из ранних репетиций также пострадали десятки людей. Там проводили пробную эвакуацию, и это обернулось паникой. «Когда людей выводили, кто-то крикнул “бомба” и все побежали, – сообщил источник радиостанции. – К счастью обошлось без погибших. Но было травмировано около сотни человек, около 40 были госпитализированы».

Каждый год в Туркмении проводят сотни торжественных мероприятий. Многих вынуждают в этом участвовать – местные власти привлекают студентов и бюджетников в качестве массовки. Внешне это создает образ счастливого и лояльного населения (торжества сопровождаются восхвалениями президента Гурбангулы Бердымухамедова). При этом участников часами держат на жаре или холоде, сгоняют на стадионы, выстраивают вдоль дорог – по маршруту президентского кортежа.

Некоторые после этого попадали в больницу, были и смертельные случаи. Однако массовые торжества продолжаются.