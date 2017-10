В Швеции в 2018 году состоится первый в истории фестиваль для женщин, который будет называться «Стэйтмент» (Statement Festival). Как пишет The Guardian, организаторам удалось собрать краудфандингом необходимую для его проведения сумму.

Идея провести фестиваль только для женщин была высказана шведским комиком Эммой Кнюккаре в июле 2017 года. Она заявила, что организует такой фестиваль, если сможет собрать 500 тысяч крон ($61,5 тысячи), и начала краудфандинговую кампанию. К 5 октября необходимая сумма была собрана.

Кнюкарре высказала идею о женском мероприятии через несколько дней после скандала на «Бровалле» – одном из крупнейших ежегодных музыкальных фестивалей в Швеции, где хедлайнерами выступали System of a Down, Linkin Park и The Killers, – в ходе ивента было совершено одно изнасилование и зафиксировано 11 случаев сексуальных домогательств.

«Бровалла» не впервые столкнулась с такой проблемой: в 2016 году в полицию поступило пять заявлений об изнасиловании и несколько сообщений о домогательствах. Из-за двух громких скандалов подряд организаторы «Броваллы» приняли решение не проводить мероприятие в 2017 году.

Фестиваль «Стэйтмент» состоится летом 2018 года, точные сроки его проведения пока не определены. Лайнап фестиваля еще не определен; будут ли среди музыкантов мужчины, пока тоже не ясно. Эмма Кнюккаре рассчитывает, что мероприятие посетят более 10 тысяч человек – это будут как женщины, так и трансгендеры и гендерквиры.

Идеи организации отдельных зон только для женщин на музыкальных фестивалях уже применялись ранее – так, в 2016 году в Гластонбери было организовано место под названием «Сестринская община», куда вход мужчинам был закрыт.