Министерство юстиции РФ предупредило канал «Настоящее время», «Радио Свобода» и сайт «Idel.Реалии» о том, что их работа в России «может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента» и ограничена. Об этом сообщает «Настоящее время».

Письмо с предупреждением подписано директором департамента по делам некоммерческих организаций Владимиром Титовым. В нем подчеркивается возможность ограничения работы для корреспондентов СМИ из тех государств, где введены специальные ограничения на работу российских журналистов. Титов ссылается на закон «О средствах массовой информации».

Как пишет «Настоящее время», в Минюсте по телефону подтвердили подлинность письма и пошутили, что бумажная копия придет в редакцию «месяца через два».

5 октября главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что американский Минюст потребовал от телеканала зарегистрироваться в качестве иностранного агента в срок до 17 октября. Если RT не сделает этого, последуют аресты сотрудников и имущества, добавила она.

На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в случае дальнейшего притеснения российских СМИ в США Россия может принять ответные меры. Его слова подтвердили в МИД России.