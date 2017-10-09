Президент Франции Эммануэль Макрон посетит России в первой половине 2018 года. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Елисейском дворце.
Даты и место поездки не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон может приехать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году. При этом он посоветовал дождаться «объявлений из Парижа».
Помощник президента Россиии Юрий Юшаков, в свою очередь, сообщил, что Макрон принял приглашение президента Владимира Путина принять участие в ПМЭФ. Он также допустил отдельный визит президента Франции в Россию.
Форум пройдет с 24 по 26 мая 2018 года.
Первая встреча Путина и Макрона состоялась 29 мая в Версале.
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