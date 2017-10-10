Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова задержали судебные приставы. Об этом сам Рубанов написал в твиттере.

https://twitter.com/rrubanov/status/917607447031894017

В постановлении говорится, что задержание связано с тем, что ФБК не удалил фрагменты фильма «Он вам не Димон» по иску бизнесмена Алишера Усманова. В документе подчеркивается, что соответствующее решение суда вступило в силу 11 августа 2017 года, и после этого у ФБК было десять дней на удаление информации.

https://twitter.com/rrubanov/status/917622005796687872

Суд удовлетворил иск Усманова к ФБК и его создателю Алексею Навальному в конце мая. Миллиардер потребовал опровергнуть утверждения из доклада ФБК, согласно которым он давал взятки премьер-министру России Дмитрию Медведеве и первому вице-премьеру Игорю Шувалову.

Сначала суд обязал Навального удалить фильм «Он вам не Димон», но он отказался это делать. В августе суд изменил свое решение, разрешив Навальному удалить только те части фильма, которые оспаривал Усманов, а также опубликовать опровержение. ФБК и сам оппозиционер вновь выразили несогласие с судебным решением и отказались его выполнять.