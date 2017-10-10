Высокопоставленные представители Банка России лично обращались к клиентам банка «Открытия» с просьбой не выводить из него средства или вернуть обратно забранные деньги. Об этом в номере от 10 октября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к «Открытию», и нескольких банкиров.

По данным газеты, к клиентам «Открытия» обращались заместитель председателя ЦБ и заместитель руководителя временной администрации банка Анна Орленко (она руководит департаментом надзора в ЦБ и на время работы в «Открытии» не участвует в деятельности департамента).

В Центробанке подтвердили, что его представители обращались к крупнейшим клиентам «Открытия» вскоре после ввода в банк временной администрации. Отмечается, что целью телефонных звонков, писем и в некоторых случаях встреч в ЦБ было «разъяснение нового статуса банка, механизма финансового оздоровления».

Опрошенные изданием эксперты назвали действия руководителей ЦБ похожими на нарушение конкуренции; об этом, в частности, заявил бывший первый зампред регулятора Сергей Алексашенко. В данной ситуации имеется конфликт интересов, поскольку Центробанк выступает и регулятором банковской системы, и собственником «Открытия». В ФАС ситуацию пока не прокомментировали.

ЦБ объявил о санации «Открытия» 29 августа. Банк стал первым, проходящим финансовое оздоровление по новой схеме, при участии Фонда консолидации банковского сектора. В рамках схемы ЦБ становится основным инвестором «Открытия», механизм bail-in (конвертация средств кредиторов в акции банка) не применяется, мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. При этом «Открытие» уже взял в долг у ЦБ триллион рублей, заместив средства, выведенные из банка клиентами.