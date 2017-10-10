В Москве вечером 9 октября умер экстрасенс Аллан Чумак. Об этом в фейсбуке написал журналист Дмитрий Гордон.
https://www.facebook.com/gordondmitry/posts/1656300834413945
Чумаку было 82 года. Причины смерти Гордон не сообщил. Вдова экстрасенса Людмила подтвердила РБК смерть супруга и отказалась уточнить причину смерти.
Одним из самых известных экстрасенсов в СССР Чумак стал в конце 1980-х годов после своих телевизионных сеансов, на которых он «заряжал» воду, кремы, мази и «лечил» людей. Позднее подобную деятельность на телевидении запретили по приказу Минздрава, однако Чумак по-прежнему продолжал свои сеансы с людьми. Он также написал несколько книг.
В 2000 году Чумак баллотировался в Госдуму в Самарской области. Он набрал около 3% голосов.
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