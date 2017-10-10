«Яндекс» запустил голосового помощника «Алису», аналог сервиса Siri от Apple. Об этом сообщается в пресс-релизе российской компании.

«Поговорить с Алисой можно в приложении Яндекс и бета-версии Голосового помощника для Windows. В скором времени она появится в Яндекс.Браузере, а затем и в других продуктах Яндекса», – отмечается в пресс-релизе.

В компании назвали свой сервис первым в мире голосовым помощником, «который не ограничивается набором заранее заданных ответов». В «Яндексе» отметили, что «с Алисой можно разговаривать так же, как с человеком».

«Говорит она голосом актрисы Татьяны Шитовой, которая дублирует Скарлетт Йоханссон в российском прокате. Кстати, именно ее голосом разговаривает операционная система Саманта из фильма “Она” Спайка Джонза. Алису обучали на записях Шитовой, благодаря нейросети, которая склеивает звуки в слова и подбирает интонацию, речь Алисы получилась живой и естественной», – указали в компании.

«Алису» представили во время визита президента России Владимира Путина в офис «Яндекса» 21 сентября. Как заявил РБК руководитель отдела разработки голосовых технологий и продуктов «Яндекса» Денис Филиппов, в компании уверены, что «за голосовыми интерфейсами и диалоговыми системами будущее».