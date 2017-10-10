Москва посылает Вашингтону противоречивые сигналы о будущем российско-американских отношений. На высшем уровне Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров демонстрируют уверенность, что в конечном итоге конфликт сойдет на нет, США преодолеют свой «внутренний кризис», «заложником которого стали отношения с Россией», и «мир вздохнет с облегчением», когда «открытое и честное сотрудничество» России и США наконец наладится. На вручении верительных грамот новым американским послом Джоном Хантсманом Владимир Путин высказался за развитие «конструктивного, предсказуемого и взаимовыгодного сотрудничества при строгом соблюдении принципов равенства, уважения национальных интересов и невмешательства во внутренние дела». Среди американского бизнеса у России много друзей, говорит Путин, и они должны посоветовать президенту Трампу улучшить отношения.

Трамп пока что выводится из-под российский критики и изображается заложником «русофобской кампании» проигравших президентские выборы 2016 года демократов, раскручивающих тему российского вмешательства. Это не соответствует действительности, но помогает Москве уходить от неприятных вопросов относительно ее собственных действий. Лавров не устает обвинять в ухудшении отношений администрацию Барака Обамы, которая якобы заложила «перед уходом мины замедленного действия». Помимо того, что это безопасный прием – администрация Обамы уже не может ответить главе российского Министерства иностранных дел, – Лавров играет на чувствах острой неприязни Трампа ко всему, что оставил после себя предыдущий американский президент.

Москва оставляет для Трампа открытой дверь для сотрудничества, она ждет, когда американский президент наконец победит своих внутренних врагов и сможет вернуться к предвыборным обещаниям улучшить отношения с Россией, правда, не на американских, а на российских условиях.