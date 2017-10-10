Российский самолет Су-24 разбился при взлете с аэродрома в сирийском Хмеймиме. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

По словам представителя министерства, бомбардировщик «выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разрушился». Экипаж машины не успел катапультироваться и погиб.

«По докладу с места происшествия, причиной случившегося могла стать техническая неисправность машины», – уточнили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что разрушений на земле из-за происшествия нет.

До этого в конце 2016 года в Сирии потерпели крушение два российских истребителя. В ноябре после вылета с крейсера «Адмирал Кузнецов» в воду упал МиГ-29, в декабре при посадке разбился Су-33. Пилоты обоих экипажей смогли катапультироваться и выжили.