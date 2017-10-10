Заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается на сайте Кремля.

Одновременно Путин принял отставку губернатора региона Павла Конькова, который ушел с поста по собственному желанию.

За последние две недели это уже десятая отставка среди региональных руководителей. До этого президент уволил губернаторов Новосибирской области, Приморского края, Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской, Самарской, Орловской и Омской областей, а также главу Дагестана.

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Источник «Интерфакса» в конце сентября предсказывал отставку губернатора Ивановской области; ожидалось, что временным главой региона станет замминистра строительства Андрей Чибис. До этого «Коммерсантъ» писал, что смена руководства может затронуть Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ, Красноярский и Алтайский края, а также один-два субъекта РФ на Северном Кавказе. В свою очередь, РБК анонсировало отставку десяти российских губернаторов, не уточнив регионы.