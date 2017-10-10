Курс биткоина в начале торгов 10 октября резко упал после комментариев Банка России о криптовалютах, сообщает CNBC. Если 9 октября самая известная виртуальная валюта торговалась на максимуме с 2 сентября ($4867), то утром на следующий день опустилась до $4200.

Именно утром 10 октября первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор совместно с Генпрокуратурой работает над закрытием доступа к сайтам, где клиентам предлагают купить производные инструменты на криптовалюты.

«Мы наблюдаем, что биткойны из расчетной единицы постепенно превращаются в актив, который приобретается в целях получения через краткосрочный период времени высокой доходности, то есть признаки финансовой пирамиды. <…> Очевидно, что во время роста пирамиды интерес к этой пирамиде подогревается высокой доходностью. И мы видим ценовую динамику биткоина последние два года», – приводит слова Швецова «Интерфакс».

Как указывает CNBC, несмотря на комментарии российского ЦБ, курс биткоина спустя некоторое время восстановился и виртуальная валюта стала стоить $4784.

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В середине сентября курс биткоина обвалился после новостей из Китая, где местный центробанк запретил проведение в стране ICO (initial coin offering, аналог IPO для криптовалют), а также препятствует работе крупнейших криптовалютных бирж. 14 сентября стоимость биткоина упала ниже $3000, хотя в начале того же месяца установила очередной исторический рекорд и превысила $5000.

В России статус биткоина и других виртуальных валют официально не определен. Сейчас криптовалюту можно купить на разных площадках, в том числе в обменниках. В конце августа Минфин предложил разрешить покупку криптовалют только квалифицированным инвесторам и только через биржу. Как сказал замминистра финансов Алексей Моисеев, для «просто обычных людей» это «очень опасные инвестиции».