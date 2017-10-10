Между РФ и США в последние несколько недель развивается очередной конфликт, на этот раз связанный со средствами массовой информации. Американские власти обвиняют подконтрольные Кремлю RT и Sputnik в обходе ограничений законодательства об иностранных агентах, а РФ, в свою очередь, грозит ответными мерами американским СМИ. Republic вкратце пересказывает суть истории.

В США

Интерес к деятельности RT и Sputnik американские контролирующие органы проявляли на протяжении нескольких месяцев в рамках более широкой кампании по поиску возможного российского вмешательства в выборы в США.

В начале сентября американским СМИ стало известно, что ФБР ведет расследование деятельности Sputnik на предмет нарушения закона об иностранных агентах. От бывшего сотрудника организации ФБР получило архив электронных писем и внутренних документов, которые могут указывать на то, что редакционная политика агентства напрямую диктовалась из Москвы.

Закон об иностранных агентах в США (Foreign Agents Registration Act, FARA) действует с 1938 года. Принятый в рамках кампании по борьбе с нацистской пропагандой, он требует раскрытия источников финансирования от организаций, которые ведут политическую деятельность в интересах иностранных правительств. Из FARA есть исключение для СМИ, которые как минимум на 80% принадлежат американцам – им до последнего времени пользовались RT и Sputnik, формально финансируемые через американские НКО. В Конгресс США в начале лета был внесен законопроект, расширяющий полномочия Минюста в рамках FARA: если ведомство сочтет, что организация пытается обойти закон, оно может инициировать ее закрытие через суд. Пока законопроект не принят.

11 сентября компания, занимающаяся обслуживанием RT America, получила уведомление от Минюста США с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В случае отказа сделать это в срок, как сообщали представители RT, ее руководству могут грозить крупные денежные штрафы, а также уголовное преследование.

Как заявляла главный редактор RT Маргарита Симоньян, попадание под FARA может привести к уходу RT с американского рынка. Главред канала отметила, что RT будет обязан публиковать полные данные всех сотрудников с зарплатами и адресами – по ее словам, это сделает работу невозможной, так как журналисты вряд ли согласятся работать в таких условиях.

В России

Первые публичные выступления российских официальных лиц в защиту RT и Sputnik прозвучали в конце сентября. МИД РФ обвинил США в нарушении собственных принципов свободы слова и пообещал не оставлять преследование RT и Sputnik без ответа. «Когда начинаются “бои без правил”, закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпании, то каждый шаг в отношении российских СМИ будет иметь соответствующий ответ», – заявляла тогда официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Ситуация вокруг RT в США 5 октября обсуждалась на заседании рабочей группы при комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета. После этого «Интерфакс» сообщил, что Генпрокуратура РФ рассматривает возможность признания «нежелательной» деятельности ряда американских СМИ в России. Признание организации «нежелательной» (осуществляется по представлению прокуратуры и не требует соответствующего решения суда) влечет за собой полный запрет на деятельность на территории РФ.

Минюст РФ 9 октября направил предупреждения «Радио Свобода» и его дочерним проектам, каналу «Настоящее время» и сайту «Idel.Реалии», о возможных ограничениях их работы. В Минюсте подчеркнули, что действуют в рамках закона «О средствах массовой информации», который предусматривает ограничения работы СМИ из тех государств, где действуют ограничения на работу российских СМИ. В ведомстве подчеркнули, что и впредь намерены принимать «зеркальные меры» в подобных ситуациях.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев 10 октября заявил, что ограничения для иностранных СМИ будут введены не ранее конца года. По его словам, только к этому времени будут готовы выводы комиссии по защите государственного суверенитета.