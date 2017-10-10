МВД возбудило уголовное дело по факту поджога автомобиля журналистки Юлии Латыниной. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел 3 сентября, дело об умышленном уничтожении имущества (статья 167 УК РФ) завели спустя месяц. В официальном сообщении ведомства не называется имя Латыниной, однако источник «Интерфакса» рассказал, что речь идет об автомобиле журналистки.

После поджога Латынина уехала из России на неопределенное время. По мнению журналистки, преступление могли совершить те же, кто в июле опрыскали ее дом «едким газом». Она отметила, что следователь, который приехал на место происшествия, счел, что автомобиль загорелся сам.

В 2016 году возле редакции «Эха Москвы» на Новом Арбате Латынину облили фекалиями. МВД связало нападение с профессиональной деятельностью журналистки. При этом дальнейшего расследования не было.