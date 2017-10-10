Ангела Меркель. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Это адаптированный перевод колонки Леонида Бершидского на Bloomberg View. Другие материалы издания можно прочитать по ссылке.

Установка верхнего предела числа иммигрантов, которых Германия собирается принять по гуманитарным соображениям, стало очередным фирменным компромиссом канцлера ФРГ Ангелы Меркель – им никто не доволен, но это решение пока что будет работать. Для формирования правящей коалиции в ближайшие пару месяцев потребуется принять еще несколько подобных решений.