Власти запустят в российских регионах сеть из 100 анонимных политических телеграм-каналов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Издание ознакомилось с концепцией проекта, которую компания-подрядчик подготовила для Администрации президента. Ее подлинность подтвердил собеседник РБК, близкий к Кремлю.

В рамках проекта до конца октября планируется запустить около 100 политических каналов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Пятигорске, Краснодаре, Самаре, Мурманске, Орле, Омске, Махачкале, Тюмени, Вологде и Новосибирске. Список из еще десяти городов пока разрабатывается.

В каждом городе будет по 4–5 телеграм-каналов, вести их станут от 3 до 5 человек – журналисты региональных СМИ и сотрудники пресс-служб. Работа каналов будет оплачиваться местными изданиями и администрацией.

«Целевая аудитория – жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера. Финансирование ляжет на регионы, а идеологическую составляющую будут курировать в администрации президента», – рассказал один из собеседников РБК.

По словам собеседников агентства, сеть просуществует до весны-лета 2018 года, а затем каналы начнут закрывать.

Как отмечается, средний телеграм-канал стоит от 20 до 50 тысяч рублей, «хороший канал» – от 100 до 200 тысяч рублей. «Речь идет о средствах, которые идут на выплату авторских гонораров», – сказал источник РБК.

Основатель Telegram пока не прокомментировал информацию о проекте.