Десятого октября, в день своего рождения, создатель Telegram и «Вконтакте» Павел Дуров опубликовал пост о том, от чего он отказался в жизни. В списке: алкоголь, мясо, наркотики, кофе и чай, сахар и фастфуд, телевизор. Больше всего комментаторов удивил отказ от фармацевтических препаратов (хотя об этом убеждении Дурова, как и обо всех остальных, известно уже много лет). В конце поста Дуров призвал молодое поколение последовать его примеру и не поддаваться давлению социума.

Текст вызвал широкий отклик. Новости о нем написали более 60 российских изданий – от РБК до телеканала «Царьград», от «Комсомольской правды» до «Российской газеты». Тысячи пользователей поделились постом в социальных сетях, сотни решили пошутить на эту тему, поспорить, высказать свое мнение. Вероятно, скоро стоит ждать в СМИ и более проработанных материалов – например, экспертизы советов Дурова со стороны специалистов.

Но наш совет: не обращайте на этот пост внимания.

Огромный интерес к почти любому высказыванию Дурова легко объясним. В России, к сожалению, очень мало независимых публичных фигур, которые не бояться высказывать свое личное мнение по широкому кругу вопросов, иногда – в форме манифеста. Среди крупных бизнесменов таких ярких носителей мнений можно пересчитать по пальцам одной руки, и это не фигура речи: Дуров, Олег Тиньков, Сергей Галицкий, Герман Греф. Список не расширяется уже много лет, при этом лишь создателя Telegram из него можно назвать героем молодого поколения, остальные – примеры для подражания у более старшей аудитории.

Монополия на высказывание, конечно, деформирует медийное восприятие любых слов Дурова. В англоязычном мире есть Илон Маск и Марк Цукерберг, Сергей Брин и Трэвис Каланик, Питер Тиль и Джек Дорси – выбирай на вкус, у нас же за все технологическое бизнес-сообщество отдувается Дуров. Его мнение, безусловно, многое значит в тех сферах, где он – вне конкуренции и обладает уникальным опытом. Он может рассказать, как сделать продукт, который понравится десяткам миллионов пользователей. Или – как делать бизнес в условиях давления со стороны государства (даже нескольких государств). Безусловно интересны его размышления о свободе слова, о проблемах, которые мешают России стать мировым технологическим лидером, или – об отношении к деньгам.

Но какова ценность утверждения о том, что Дуров отказался от таблеток и от мяса? Он не биолог, не врач и не диетолог. Все, перечисленное в его посте, – лишь занимательные факты из личной жизни человека Павла Дурова, добившегося к 33 годам невероятных успехов в бизнесе; фактов, не имеющие к этому успеху никакого отношения.

Одна из особенностей восприятия информации – своего рода инверсия: повседневные привычки и «правила жизни» успешных людей напрямую увязываются с достигнутым ими результатом. Существует целый жанр книг, статей, сайтов, которые скрупулезно отслеживают и классифицируют эти факты. Основатель Twitter Джек Дорси каждое утро ест один и тот же завтрак – вареное яйцо. Марк Цукерберг носит одну и ту же одежду. Герман Греф, чтобы успевать больше, спит только пять часов в день. Первой книгой, ставшей таким руководством к действию, была автобиография американского президента Бенджамина Франклина «Путь к богатству», в которой он составил идеальный распорядок дня: подъем в пять утра, работа с 8 до 12 и с 2 до 6 с перерывом на чтение и обед, обязательное подведение итогов дня и т.д. – труд Франклина до сих пор служит популярным источником дешевых советов даже в рунете.

Не существует ни одного научно подтвержденного доказательства, что какие-то узко дифференцированные жизненные привычки ведут к достижению успеха в бизнесе или каких-то других сферах (кроме, наверное, самых простых правил вроде много работать, учиться фокусировать внимание и не отдаваться разрушительным привычкам). Весь прочий анализ «привычек великих людней» упирается в единичные уникальные примеры. «Сигналы», которые они посылают, часто противоречивы и зависят от моды, существующей в то или иное время.

Среди великих людей есть как жаворонки, так и совы. Есть мясоеды и вегетарианцы. Есть девственники и ловеласы. Нельзя получить доступ к секретному ингредиенту успеха, просто, как в карго-культе, копируя внешнюю сторону поведения описанных в литературе гениев. Стив Джобс, например, был бы плохим советчиком по части здоровья: он верил, что получил рак из-за стресса и пытался лечить его сомнительными нетрадиционными методами, долгое время отказываясь от операции. Большинство визионеров добились успеха с помощью идей, которые упорно воплощали в жизнь. Лучше будет, если мы станем чаще обращать внимание на них, а не на диеты их авторов.