Месяц назад в России начались массовые случаи эвакуации из-за телефонных звонков неизвестных с угрозами взрывов. ФСБ считает, что звонки поступают из-за пределов России с использованием IP-телефонии, и пока не может отследить злоумышленников. Republic собрал основные цифры, которые помогают оценить масштаб происходящего.

1 млн 40 тысяч человек в общей сложности были эвакуированы из-за звонков с угрозами в течение месяца. В последние дни активность телефонных террористов увеличилась, наиболее массовыми стали эвакуации 6 октября: тогда только в одной Москве были эвакуированы 250 зданий и 100 тысяч человек.

2460 объектов. Чаще всего из-за сообщений о минировании эвакуировались торговые центры, школы, кинотеатры и вокзалы. Помимо этого, несколько раз были эвакуированы аэропорты и консульские учреждения иностранных государств. В Санкт-Петербурге 9 октября эвакуировали суд, в котором в это время рассматривалось дело о телефонном терроризме.

170 городов. Большая часть звонков о минировании пришлась на наиболее крупные города России – Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург. Из небольших городов чаще всего эвакуации проходили в пригородах Москвы.

Ноль бомб. За все время звонков сотрудники правоохранительных органов, обследовавшие здания после эвакуаций, не нашли ни одного взрывного устройства.

9/11. Волна звонков о минировании началась 11 сентября, в годовщину крупнейшего теракта в мировой истории. С тех пор сообщения о минировании без перерывов поступали каждый день.

300 млн рублей. В такую сумму глава ФСБ Александр Бортников оценил ущерб от действий телефонных злоумышленников. Оценка была сделана 5 октября.

4 злоумышленника. В ФСБ подозревают, что звонки о минировании совершают четверо россиян, которые находятся за рубежом. Не исключено, считают в ведомстве, что у них есть пособники на территории РФ.

16% россиян уверены в серьезности угроз телефонных террористов. Не боятся сообщений о минировании, по данным ФОМ, более половины (52%) жителей РФ. Те, кто верят в возможность взрывов, считают основным мотивом злоумышленников запугивание людей и дестабилизацию обстановки в стране.