Бывшие акционеры ЮКОСа отказались от исковых требований к России во Франции, касающихся претензий на российские активы. Об этом заявил министр юстиции РФ Александр Коновалов, передает «Интерфакс».

«Акционеры ЮКОСа отозвали все требования <…> по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока ещe оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения. Таким образом, в настоящий момент все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены», – пояснил он.

Как отметил ранее 10 октября представитель совладельцев ЮКОСа Джонатан Хилл, для продолжения исполнения судебных решений во Франции «больше нет экономической целесообразности». Бывшие акционеры ЮКОСа намерены сфокусироваться на разбирательстве с российской стороной в апелляционном суде Гааги.

Бывшие акционеры ЮКОСа судятся с Россией, так как считают, что компания была незаконно экспроприирована. В 2007 году сама компания была признана банкротом и ликвидирована. В июле 2014 года Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим совладельцам ЮКОСа, после девяти лет разбирательств признав, что компания была экспроприирована. Российская сторона отказалась выполнять требование о выплате средств, после чего экс-совладельцы ЮКОСа стали добиваться ареста активов РФ в разных странах для исполнения решения суда.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги постановил, что арбитраж в Гааге не обладал достаточной юрисдикцией в отношении дела ЮКОСа, и отменил решение о взыскании денег.

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