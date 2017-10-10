Мещанский суд Москвы 10 октября по ходатайству следствия заочно арестовал националиста, лидера движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Бочарова, передает «Интерфакс».

По ее словам, для Мальцева установлен двухмесячный срок содержания под стражей с момента передачи его правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации в Россию или с момента фактического задержания на российской территории. Оппозиционер объявлен в международный розыск. Ему предъявили обвинения по статье часть 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).

В начале июля 2017 года стало известно, что Мальцев покинул Россию из-за заведенного на него уголовного дела о создании экстремистского сообщества и планировавшегося ареста. Позднее он обещал вернуться в страну в обмен на освобождение его соратника Алексея Политикова.

В апреле Мальцева задержали в Саратове по делу о митинге 26 марта. Во время задержания у оппозиционера случился сердечный приступ. Позднее его арестовали на 15 суток за неповиновение сотруднику полиции.

Вячеслав Мальцев участвовал в выборах депутатов Госдумы в 2016 году по спискам ПАРНАС. На дебатах он, в частности, предлагал отправить в отставку президента Владимира Путина. В программе «Артподготовки» требование отставки Путина идет первым пунктом.