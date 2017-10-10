Массовый переход сотрудников того или иного ведомства на должности губернаторов становится сигналом его институциональной и политической слабости. В 2016 году главами регионов стали приглашать адъютантов Путина из ФСО – служба сменила начальника, утратив былую полуформальную политическую мощь. За последний год массовый исход чиновников наблюдается в Министерстве экономического развития: с октября 2016 по октябрь 2017 года оттуда ушли восемь заместителей министра, причем процесс начался еще до ареста Алексея Улюкаева.

Институциональный тупик

Министерство экономического развития и торговли – так оно называлось с 2000 по 2008 год – изначально формировалось как ключевой центр разработки стратегии развития России. Назначенный министром Герман Греф, отвечавший также в свое время за Центр стратегического развития, намеревался провести крупные структурные реформы и стать фактически идеологом преобразования, модернизации России и ее экономики. Время с 2000 по 2003 год было расцветом министерства, после чего наблюдался медленный, но неукоснительный закат.