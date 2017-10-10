В начале октября Почта США выпустила презентацию, в которой рассказывалось о намерениях службы уже в самое ближайшее время начать внедрение беспилотных автомобилей для доставки почты. Внимание на нововведения обратило издание Wired.

Программа запущена в сотрудничестве с Мичиганским университетом. Его специалисты уже в декабре текущего года представят первый прототип полуавтономного грузовика. Почта не планирует отказаться от услуг водителей – предполагается, что в грузовике все время будет находиться сотрудник, готовый взять на себя управление в любой момент. Но в штатном режиме всю работу будет выполнять машина: она автоматически будет прокладывать маршрут, сортировать почту и бросать письма и посылки в почтовые ящики.

Пилотный эксперимент, как предполагается, начнется в 2019 году – тогда на дороги США выедут первые 10 прототипов. Первоначально их маршруты будут пролегать по сельской местности – такие эксперименты более безопасны, так как за городом намного меньше трафика и меньше пешеходов и велосипедистов.

В случае успеха с 2022 по 2025 годы планируется развернуть беспилотную систему в сельской местности в масштабах всей страны, позже она будет распространена и на города. В общей сложности, как рассчитывают в руководстве почтовой службы, через десять лет на дорогах страны будут ездить 228 тысяч грузовиков с автономным управлением.

Несмотря на отстутствие планов по сокращению персонала, в почтовой службе рассчитывают, что внедрение полуавтономных автомобилей сможет значительно снизить расходы. Во-первых, ожидается, что управляемый роботом почтовый фургон будет реже попадать в ДТП, а также быстрее двигаться, экономя, таким образом, топливо. Помимо этого, сортировка почты и закладывание ее в ящики прямо на ходу очень значительно сократит среднее время, тратящееся на доставку одного отправления.

Как отмечает Wired, не в последнюю роль идея с внедрением беспилотных автомобилей разрабатывается почтовой службой с целью не отстать от глобального тренда, которым уже давно следуют конкуренты почты из числа крупных логистических компаний. Так, FedEx делает инвестиции в разработку небольших полностью беспилотных автомобилей, Amazon налаживает доставку с помощью дронов, а DHL намеревается использовать самоуправляемые грузовики для перемещения грузов между своими складами.