Романы Пелевина похожи на айфоны – однажды изобретенный гениальный форм-фактор повторяется из поколения в поколение, и преданные поклонники ежегодно послушно выстраиваются в очереди. Бывает, что новые гаджеты революционны, каким были четвертый или шестой айфоны у Apple или Genaration P и SNUFF у Пелевина, бывает, что пользователи пропускают одно-два поколения, как было у многих с 5s и будет восьмым айфоном или – с романами Пелевина последних трех лет.

Но в новом опусе, «iPhuck 10», Пелевин, похоже, возвращается к лучшим своим образцам и пишет плутовской роман про похождения искусственного интеллекта. Пусть это не откровения «Чапаева», «Омона Ра» и ранних рассказов типа «Проблемы верволка в средней полосе», но это снова тот самый классический Пелевин, который показывает скрытые пружины и неприглядную изнанку (а в итоге и сущностную пустоту) видимого мира, иллюстрирует это долгими философскими диалогами в духе Платона или Маркиза де Сада, снабжает отсылками к буддизму и вкраплениями социальной сатиры. Писатель, как и прежде, работает в гуще повседневности, транслируя вчерашние новости, от Навального и Павленского до избитых рассуждений о диктатуре политкорректности и о грядущем еврохалифате. Есть и фирменные пелевинские гэги, как в старые добрые времена: и когда христиане на пару с мусульманами канонизировали Ангелу Меркель, и когда в 2030-х клонировали русского императора Аркадия Первого (38% генного материала – волосы из левого уса Никиты Михалкова, хранившегося в сейфах КГБ, а в остальном галахический еврей). «Получившийся государь был приятным на вид кучерявым толстяком, характер имел добрый и мягкий, вот только любил стрелять из нагана ворон и кошек».

Ценны в романе и побочные рассуждения: и о сути современного искусства, основным материалом для которого является боль (об этом не раз доводилось говорить с художником Олегом Куликом), и повторяющаяся из романа в роман мысль о том, что виртуальный секс вытесняет традиционный: как выражается по этому поводу философ Кирилл Мартынов, «мы последнее поколение, занимающееся сексом с живыми партнерами».