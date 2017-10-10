Верховный суд освободил от штрафов обвиняемых по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом сообщает «Медиазона».

«Судебная коллегия Верховного суда по уголовным делам постановила: приговор Московского окружного военного суда изменить: исключить дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей каждому. В остальном приговор оставить без изменения», – сказал судья.

Таким образом суд не удовлетворил апелляции адвокатов осужденных и потерпевшей стороны. Осужденные настаивали на своей невиновности. Представители Жанны Немцовой требовали вернуть дело в прокуратуру. Они настаивали на смене квалификации дела со статьи 105 УК (убийство) на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Адвокаты потерпевшей стороны также подчеркивали, что сомневаются в виновности Хамзата Бахаева.

Защитник Бахаева Заурбек Садаханов накануне сообщил об отъезде из России «из-за соображений личной безопасности». В феврале на его автомобиль напали и украли сумку со всеми материалами по уголовному делу. Садаханов утверждал, что это был «не единичный случай».

Бориса Немцова убили в ночь на 28 февраля 2015 года. Исполнителем преступления СК называл Заура Дадаева, его приговорили к 20 годам колонии. По делу также проходили братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Анзора Губашева приговорили к 19 годам лишения свободы, штрафу 100 тысяч рублей и ограничению свободы на два года, Шадид Губашев получил 16 лет и такой же штраф. Эскерханову суд назначил 14 лет, Бахаеву – 11 лет.

Заказчиком преступления СК назвал бывшего бойца батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухудинова. Его дело выделили в отдельное производство, он находится в международном розыске.