«Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к газете «Коммерсантъ» за публикацию о госзакупках госкомпаний. Об этом ТАСС рассказал представитель «Роснефти».

Претензии «Роснефти» вызвала заметка заместителя шеф-редактора издания Дмитрия Бутрина «Исправленного три года ждут», опубликованная 14 августа. В ней есть такой фрагмент: «Удивительно в поправках только то, что почти никто, кроме юристов и причастных к госзакупкам непосредственно лиц в России, видимо, и не подозревает, что сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной “Роснефти” у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого “Роснефти”, до Нового года, в общем, законна». Больше в заметке нет упоминаний ни «Роснефти», ни ее топ-менеджеров.

В компании считают, что «автор выдвигает огульные обвинения в адрес “условного” топ-менеджера “Роснефти”, который, якобы, осуществляет закупки у своей жены».

«Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании», – подчеркнули в «Роснефти», потребовав опровергнуть информацию, приведенную в статье.

Как заявил РИА Новости генеральный директор издательского дома «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, в газете будут ждать судебного решения по иску, так как не понимают претензий «Роснефти».

«Мы не понимаем, что конкретно мы должны опровергнуть. <…> В данной авторской колонке про конкретную “Роснефть” ничего не говорится», – пояснил он.

Это не первый иск, который «Роснефть» и ее глава Игорь Сечин подает к российским СМИ. Так, в апреле 2016 года компания подала в суд на РБК из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP», потребовав опровержения и компенсации 3 млрд рублей. Сначала суд постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей и опубликовать опровержение статьи; весной 2017 года взыскание штрафа отменили, но решение удалить материал с сайта и опубликовать опровержение осталось в силе.

В августе 2016 года Сечин подал иск к «Ведомостям» из-за статьи о строящемся для главы «Роснефти» доме в Барвихе за $60 млн. Сечин требовал от издания удалить статью и уничтожить тираж газеты с этой публикацией. В сентябре суд удовлетворил его иск, в ноябре законность такого решения подтвердил Мосгорсуд. В конце ноября «Ведомости» удалили статью со своего сайта.