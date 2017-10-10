Стереотип о том, что женщины добрее мужчин, теперь официально подтвержден нейробиологами. По результатам исследования, отчет о котором опубликован в журнале Nature Human Behaviour, женщины больше склонны к альтруизму, чем мужчины. Так, женский мозг показывает большую активность, когда они делятся деньгами, а у мужчин подобная активность наблюдается, когда они их копят.
Как сообщил в интервью CNN, доцент нейроэкономики и социальной нейробиологии в Цюрихском университете Филипп Тоблер, «женщины считают более ценным поведение в общественных интересах, а мужчины – поведение в своих интересах». В поисках ответа на вопрос, почему мужчины более эгоистичны, чем женщины, ученые сфокусировались на системе вознаграждения головного мозга с помощью дофамина.
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