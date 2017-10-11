Бизнесмен китайского происхождения Владимир Джао стал контролирующим владельцем издателя газеты The Moscow Times. Об этом в номере от 11 октября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на медиарынке.

Данные собеседника издания подтверждаются данными ЕГРЮЛ. В июне было зарегистрировано ООО «Тиэмти», издающее по лицензии The Moscow Times в России; в нем 51% принадлежит Джао, 19% – основателю The Moscow Tims Дерку Сауэру, 30% – партнеру Сауэра по медиапроектам и гендиректору «Тиэмти» Светлане Коршуновой.

Владимир Джао – генеральный директор кейтеринговой компании «Аэромар», входящей в группу «Аэрофлот». Принадлежащая на паритетной основе «Аэрофлоту» и Lufthansa «Аэромар» поставляет питание на борт самолетов и в магазины Sky Shop. Джао также известен как совладелец московского клуба «Китайский летчик Джао Да».

Заметка дополняется.