Власти Каталонии подписали декларацию независимости региона от Испании. Текст документа опубликовала газета El Pais.

При этом президент Каталонии Карлес Пучдемон предложил отложить вступление декларации в силу. По его словам, правительству региона нужно провести переговоры с Мадридом, на которые может уйти несколько недель.

https://twitter.com/dbravo/status/917838878001782784

Незадолго до выступления Пучдемона в каталонском парламенте испанская полиция усилила свое присутствие в регионе. Как передавало Reuters, в полиции объявили, что готовы арестовать президента Каталонии, как только тот провозгласит независимость от Испании.

Выступление Пучдемона неоднократно откладывалось. Сначала планировалось, что он выступит в парламенте в понедельник 9 октября, затем его речь отложили на 10 октября, а в последний момент президент Каталонии попросил перенести ее еще на час позже. В правительстве пояснили задержку необходимостью дополнительных совещаний.

1 октября в Каталонии прошел референдум, 90% участников которого высказались за отделение региона от Испании. Явка на референдуме составила около 42%.

Правительство Испании и Верховный суд страны признали референдум незаконным; испанская полиция пыталась помешать голосованию. В результате стычек с полицейскими пострадали около 900 человек; позднее в Мадриде принесли извинения за жесткие действия полиции.