Следственный комитет Санкт-Петербурга вечером 10 октября задержал на двое суток совладельца интернет-магазина «Юлмарт» Дмитрия Костыгина. Об этом сообщили источники издания «Фонтанка.ру» и подтвердил источник РБК, близкий к компании.

Адвокат Костыгина Константин Добрынин позднее подтвердил задержание бизнесмена «Ведомостям».

Костыгина заподозрили в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (часть 4 статьи 159.1 УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет). По данным СМИ, претензии к нему возникли у Сбербанка в связи с выданным «Юлмарту» кредитом на 1 млрд рублей.

Утром 10 октября дома у Костыгина и квартирах бывшего генерального директора «Юлмарта» Сергея Федоринова и формального кредитора «Юлмарта» Олега Морозова (инициировавшего банкротство компании) прошли обыски. Федоринова и Морозова допросили, а потом отпустили. Костыгин дал показания, но вины в мошенничестве не признал.

Сам бизнесмен передал через своих представителей сообщение для СМИ: «Во время кризиса или шторма – главное не паниковать. Может быть, мне и неприятны сегодняшние события, но вины своей я не вижу, поэтому особо и не волнуюсь. Прошу меня услышать и не принимать поспешных решений».

В июне к Костыгину подал иск банк ВТБ, потребовав взыскать с него около 350 млн рублей задолженности по договору поручительства. Суд встал на сторону банка и в начале октября обязал бизнесмена выплатить ВТБ долг.

Журнал Forbes оценивает состояние Костыгина в $550 млн. Кроме доли в «Юлмарте», ему принадлежат пакеты в розничных сетях «Рив Гош», «Улыбка радуги», «Дикая орхидея», ObuvCom и кондитерском объединении «Любимый край».