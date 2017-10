Власти США узнали от разведки Израиля о том, что «русские хакеры» украли секретные данные Агентства национальной безопасности (АНБ) с помощью антивируса Касперского. Об этом со ссылкой на источники написали The New York Times и The Washington Post.

По данным изданий, израильские спецслужбы в 2015 году взломали компьютерную сеть «Лаборатории Касперского» и обнаружили на машинах «хакерское ПО», источником которого могло быть только АНБ. После этого представители разведки уведомили об этом АНБ, которое и начало расследование.

О том, что хакерам, пользующимся поддержкой российских властей, в 2015 году удалось получить доступ к закрытым данным АНБ, в начале октября сообщили источники The Wall Street Journal и WashPost. Кибермошенники проникли в домашний компьютер одного из подрядчиков АНБ через антивирус Касперского.

Евгений Касперский в ответ на статью NYT опубликовал в фейсбук заявление основанной им «Лаборатории». В нем отмечается, что компания никогда не помогала и не будет помогать какому-либо правительству в попытках кибершпионажа. До этого в «Лаборатории Касперского» «решительно отвергли» обвинения в причастности к действиям хакеров.

В июле правительство США обязало государственные структуры отказаться от закупок программного обеспечения «Лаборатории Касперского». Это произошло после статьи Bloomberg, в которой говорилось о секретном проекте «Касперского» и ФСБ, а также сотрудничестве компании с российскими спецслужбами и передаче им сведений о хакерах. В «Лаборатории» отвергли связи с «любым правительством, включая Россию».