Измена – самая распространенная причина развода. Мужчины изменяют чаще женщин (в России 34% мужчин и только 16% женщин допускают наличие любовника), и это легко объясняется с точки зрения эволюции: у мужчин сильнее развито желание сексуального разнообразия, так как для них процесс размножения проще. Женщинам для воспроизводства только одного ребенка нужно в течение девяти месяцев пережить непростой для организма процесс беременности.

Тем не менее романы на стороне заводят и мужчины, и женщины. Профессор психологии в Техасском университете в Остине Дэвид Басс, изучающий гендерные различия в выборе партнера, в статье для сайта Aeon предлагает новую теорию «смены партнеров» (mate-switching hypothesis), а мы приводим ее суть.