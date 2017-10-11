«Ростелеком» рассматривает возможность продажи здания Центрального телеграфа в Москве. Об этом заявил президент телекоммуникационной компании Михаил Осеевский, передает «Прайм».

По его словам, в «Ростелекоме» уже обсуждали идею с крупными игроками рынка недвижимости, «у которых есть видение», что можно сделать со зданием. «Среди прозвучавших предложений – создание современного многофункционального комплекса, который будет включать и торговые зоны, и гостиницы, и апартаменты, и рестораны», – добавил Осеевский.

«По Центральному телеграфу мы с другими акционерами уже договорились и приняли решение о том, что мы выведем из здания технологическое оборудование. Со временем разделим компанию [“Центральный телеграф”] на два направления – операционное и владение недвижимостью. И будем определяться с будущим этого здания. Принципиально уже сегодня мы понимаем, что интегрируем бизнес ПАО “Центральный телеграф” в макрорегиональный филиал “Центр” ПАО “Ростелеком”, а потом сосредоточимся на структурировании сделки с недвижимостью», – пояснил он.

Глава «Ростелекома» подчеркнул, что потенциальная сделка потребует множества сложных согласований. «Мы исходим из того, что эту задачу надо реализовать качественно, поэтому жестких сроков не ставим», – отметил он.

Общая площадь здания Центрального телеграфа, построенного в 1925–1927 годах, превышает 54 тысяч квадратных метров. Крупнейший собственник площадей в нем – ПАО «Центральный телеграф», дочерняя структура «Ростелекома», ему принадлежат около 35 тысяч квадратных метров. Фирма «Юника Инвест» владеет 4,8 тысячи «квадратов», в распоряжении Минкомсвязи – 10 тысяч квадратных метров и еще 1,3 тысячи «квадратов» министерство арендует у «Центрального телеграфа». Среди других арендаторов – телеканал «Царьград», магазин FixPrice, коворкинг DI Telegraph.