В США продолжает развиваться скандал, связанный с обвинениями продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах к актрисам и работницам киноиндустрии. После выхода давшей начало истории статьи в New York Times с обвинениями в адрес Вайнштейна выступают все новые женщины, в том числе такие суперзвезды кино как Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Сам Вайнштейн между тем обвинил в происходящем собственного брата Боба – по его словам, именно брат предоставил прессе компромат с целью выдавить Харви из общего бизнеса. Уголовного преследования продюсеру пока удается избежать, однако из-за влиятельности Вайнштейна скандал уже привел к заметным последствиям в сфере киноиндустрии, моды и политики.

Киноиндустрия

В первую очередь, скандал отразился на деятельности созданной в 2005 году Вайнштейном и его братом продюсерской компании Weinstein Company (за 12 лет существования компания выпустила несколько десятков крайне успешных фильмов, в числе которых обладатели «Оскара» «Артист» и «Король говорит», а также собравший $425 млн боевик Квентина Тарантино «Джанго освобожденный»). Харви Вайнштейн первоначально сам заявил о намерениях временно отойти от дел компании, чтобы «разобраться в себе», однако уже через два дня совет директоров принял решение о полном прекращении отношений с ним.

По неофициальным данным, компания также намерена сменить название, чтобы избежать ассоциаций с именем своего основателя. Как рассказали источники, на смену имени потребуется какое-то время, однако это «обязательно произойдет». Помимо этого, фамилию Вайнштейна уберут из названий нескольких телевизионных проектов.

Помимо репутационных издержек, скандал с Вайнштейном уже привел компанию к прямым финансовым убыткам: 10 октября стало известно, что инвестиционная компания AI International Holdings (контролируется выходцем из СССР Леонидом Блаватником) потребовала от Weinstein Company вернуть $45 млн инвестиций, сделанных год назад. От сотрудничества с продюсерской компанией также отказываются заказчики – так, IT-компания Apple, не так давно объявившая о планах по созданию собственных сериалов, разорвала контракт с Weinstein Company на съемки сериала об Элвисе Пресли.

Индустрия моды

Скандал с Вайншейном также поставил под угрозу существование крупного фэшн-лейбла Marchesa, одним из сооснователей и владельцев которого является супруга продюсера 41-летняя Джорджина Чапмен. Одежду бренда, основанного в 2004 году, носили на публичных мероприятиях многие ведущие актрисы Голливуда.

В нарядах от Marchesa на красной ковровой дорожке появлялись Сандра Баллок, Пенелопа Круз, Энн Хэтэуэй и Дженнифер Лопез. При этом на протяжении многих лет ходили слухи о том, что влиятельный кинопродюсер оказывал давление на актрис, чтобы они надевали одежду лэйбла его жены. После начала скандала высокопоставленные представители фэшн-индустрии начали высказывать мнение, что «ни одна из звезд никогда не захочет носить этот бренд снова».

Сама Чапмен после появления публикации в New York Times сначала полностью поддерживала Вайнштейна – по крайней мере, об этом заявлял сам продюсер. Однако 10 октября женщина заявила, что намерена порвать отношения со своим мужем. Чапмен отметила, что ее «сердце разрывается на части из-за всех женщин, которые перенесли страшную боль» из-за действий ее мужа. Вайнштейн и Чапмен были женаты 10 лет, у них двое детей.

Политика

Вайнштейн на протяжении многих лет публично поддерживал Демократическую партию и жертвовал средства на кампании ее кандидатов. Многие из них сразу же после начала скандала поспешили заявить о том, что отказываются от этих средств и переведут их в пользу некоммерческих организаций. В основном, речь шла об относительно небольших суммах в несколько тысяч долларов.

Бывшая кандидат в президенты США Хиллари Клинтон выступила с осуждением Вайнштейна 10 октября. Американские СМИ при этом подвергли ее критике за слишком короткое заявление и обратили внимание на то, что в нем она не упомянула о том, что Вайнштейн давал деньги на ее предвыборную кампанию. Речь при этом, по данным CNN, идет о «сотнях тысяч долларов».

СМИ также обратили внимание на то, что Клинтон – а также бывший президент США Барак Обама и его супруга, аналогичным образом получавшие финансирование кампании от Вайнштейна – высказались по поводу ситуации лишь на пятый день после начала скандала. Билл Клинтон, на кампанию которого Вайнштейн давал деньги еще в 1990-х годах, публично по теме не высказался до сих пор.