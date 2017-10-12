Крупные экономики одна за другой обещают перейти на электромобили. Недавно об этом объявил Китай, на который приходится более трети мировых продаж автомобилей (по прогнозам, в 2017 году там продадут 29,4 млн машин). С такими же планами выступили Индия, Великобритания, Франция и некоторые другие страны. Они планируют убрать с рынка машины на традиционном топливе к 2040 году.

Для автоиндустрии, в частности, это может означать сокращение персонала. Руководство Volkswagen уже предупредило, что производство электромобилей требует меньше сотрудников, чем выпуск традиционных машин. В перспективе, по словам топ-менеджера компании, увольнения на ее заводах могут исчисляться «пятизначными числами». По расчетам Института экономических исследований (IFO), только в Германии переход на электромобили может затронуть около 600 тысяч рабочих мест.

Другой ожидаемый эффект – падение спроса на нефть. Такой сценарий развития событий видят авторы целого ряда прогнозов, они расходятся только в масштабах. Некоторые, как аналитики BP, считают, что эффект от электромобилей будет умеренным, но и они признают, что падения спроса на традиционное топливо не избежать.